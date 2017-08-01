Paraşütçü denize düştü

Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Beyazköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyazköy mevkiinde havalanarak Marmara Denizi üzerinde paraşütle uçuş yapan İbrahim K., paraşütünün iplerinden birinin kopması sonucu denize düşerek mahsur kaldı.

Arkadaşları düşme anını izledi

İbrahim K.’nın denize düştüğünü gören arkadaşları ise durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istediler. Daha sonra olay yerine gelen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, paraşütle denize düşüp mahsur kalan, İbrahim K.’yı kurtardı. Kıyıya çıkarılan İbrahim K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Halil Dağ

