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Paraşütçülerin ölümden döndüğü anlar kamerada

Silivri’de geçtiğimiz günlerde havada paraşütleri birbirine dolanan iki yamaç paraşütçüsünün ölümden döndüğü o anlar paraşütçülerin kamerasına yansıdı.

Paraşütçülerin ölümden döndüğü anlar kamerada

16 Kasım 2017 09:19

Paraşütçülerin ölümden döndüğü olay, geçtiğimiz günlerde Silivri Aşıklar Tepesi olarak bilinen bölgede meydana gelmişti. Kale Park yanında bulunan pisten atlayış yapan iki yamaç paraşütü pilotu, Aşıklar Tepesi mevkiine geldiği esnada rüzgarın ters esmesi ve pilotların birbirine yakın uçması sebebiyle birbirine dolanmıştı. Pilotlardan biri yedek paraşütünü açmasıyla uçurumun kenarına inerken, diğer pilot Murat Soydan paraşüt iplerinin çalılara takılması sonucu havada asılı kalmıştı. Ölümle burun buruna gelen genç paraşütçü ekiplerin uzun ve titiz çabaları sonucu kurtarılırken, paraşütçülerin havada ölümle burun buruna geldiği o anlar pilotların kameralarına yansıdı.  

Etiketler: paraşüt, Silivri

 

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