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Paraşütçünün hayatını ağaç kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen paraşüt kazasında amatör paraşüt pilotu ölümden döndü.

Paraşütçünün hayatını ağaç kurtardı

26 Eylül 2016 17:54

Edinilen bilgiye göre; Kayseri’den arkadaşlarıyla birlikte Ölüdeniz’e eğitim uçuşu yapmak için gelen amatör yamaç paraşütü pilotu Ahmet Başmısırlı, 1800 metre pistinden single (tekli) atlayış yaptı. Ölüdeniz’in üzerine gelen Başmısırlı, yaklaşık bin metre yükseklikte spiral denemeye başladı. Tecrübesizliği nedeniyle paraşütün kontrolünü kaybederek hızla düşüşe geçti. Yere yaklaşık 300 metre kala yedek paraşütünü açan Başmısırlı, Kumburnu Plajı’nın karşı yakasında yer alan çam ağaçlarıyla kaplı Atatürk Burnu’na düştü. Paraşütü 5 metre yüksekliğinde 2 ağaca dolanan Başmısırlı, kayalık zemine düşmekten son anda kurtuldu.

Ağaçlarla kaplı olması nedeniyle bölgeye Babadağ’da konuşlu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yönlendirildi. Ekipler Kumburnu Plajı’ndan özel bir tekneyle Atatürk Burnu’na geçtiler. 30-40 metrelik tırmanışın ardından ağaçların arasına düşen Başmısırlı’ya ulaşıldı. Paraşütten kendi imkanlarıyla kurtulan Başmısır, UMKE ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi

Kayseri’de esnaflık yapan ve Babadağ’dan ilk kez yamaç paraşütüyle uçtuğunu söyleyen Başmısırlı, tecrübesizliğinin kazaya neden olduğunu söyledi. Eğitimini Kayseri Havacılık Kulübü’nde tamamladığını belirten Başmısırlı,"Bin metre yükseklikte hızlı dönüş hareketi denemeye başladım. Daha sonra yaptığım frenlemeler işe yaramadı ve dönerek düşüşe başladım. Güçlükle yedek paraşütümü açtım. Daha sonra kontrolsüz olarak ağaçların üstüne düştüm. Paraşütüm ağaca takıldığı için hiç yaralanmadım" dedi.

"DENEYİMİ AZ ARKADAŞLAR SABIRSIZLIK YAPMAMALI

Türk Hava Kurumu Babadağ Uçuş Kontrol heyeti Başkanı Arif Buhara ise tecrübesizliğin kazada başrol oynadığını söyledi. Olay yerine geldiklerinde çok sevindiklerini belirten Buhara, “Arkadaşımız hiç yara almadan kazayı atlatmış. Çok daha vahim sonuçlarla karşılaştığımız oldu. Deneyimi az arkadaşlar sabırsızlık yapmamalı. Yeni manevralar çalışılırken, uzman hocalarla çalışmaları gerekir. Bazı pilotlar bu tarz heyecanlı işler yaparken, geride kalan ailelerini hüsrana boğabiliyorlar. Takıldığı ağaçla birlikte düşüş hızını yavaşlatan yedek paraşüt de pilotun kurtulmasında büyük önem arz ediyor. Geçmişte açamayıp ölenler oldu” diye konuştu.


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