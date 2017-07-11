Paraşütü açılmayınca yere çakıldı

Edinilen bilgiye göre Talas'da bulunan Ali Dağı Yamaç Paraşütü alanında meydana gelen olayda Sabri K. isimli şahıs, zirveden atladı. Atladıktan sonra paraşütü açılmayan S. K. yere çakıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dağın zirvesine yakın bir yerde şahsa ulaşan ekipler, S. K.'yı bulunduğu yerden çıkartarak ambulansa taşıdı. S. K., ambulans ile kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Talihsiz adamın yakınları da hastaneye akın etti. Olayın ardından polis ekipleri S. K.'nın düştüğü yerde ve paraşütte inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turan Bulut

