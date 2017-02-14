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Paratika, Webrazzi E-Ticaret 2017’de e-ticaret sektörüyle buluşuyor

E-ticaret sektörünün önemli etkinliklerinden Webrazzi E-Ticaret 2017'de 15 Şubat'ta başlıyor.

Paratika, Webrazzi E-Ticaret 2017de e-ticaret sektörüyle buluşuyor

14 Şubat 2017 16:03

E-ticaret sektörünün önemli etkinliklerinden Webrazzi E-Ticaret 2017'de 15 Şubat gerçekleştirilecek. E-ticaret sektöründe son gelişmeler, tedarik süreçleri, dikey ve mobil e-ticaret, e-ticaret yatırımları ve optimizasyon, güvenli ödeme sistemleri gibi birçok konunun konuşulacağı etkinliğin platin sponsorlarından Paratika da Sanal POS altyapısı konusundaki çözümlerini e-ticaret yapmak isteyen firmalar ile buluşacak.

Güvenli ödeme yöntemleri konusunda çözümler sunan Asseco SEE Ödeme Sistemleri İş Birimi Satış Müdürü Borga Akvardar, e-ticaretin günümüzde her geçen gün daha da arttığını belirterek, güvenli ödeme yöntemlerine talep de ticaret ile birlikte her geçen gün arttığını söyledi.

Hem e-ticaret kullanıcıları hem de firmaların çevrimiçi alışverişlerin daha güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi açısından ödeme güvenliğinin daha fazla önemsenmesi gerektiğini bildiren Akvardar, "Bundan dolayı son yıllarda e-ticarette Sanal POS altyapısı kullanımı önemli ölçüde artmaya başladı. Online tahsilat yapmak isteyen firmalar için tek bir teknik entegrasyon ile birden fazla bankanın Sanal POS altyapısına sahip olma imkanı sunan ödeme çözümleri önem kazanıyor. Farklı bankaların kredi kartlarına taksit, banka kartı ile ödeme alma ve tek kanaldan mutabakat hem tüketici hem de firmalar açısından önemli kolaylıklar sağlıyor. Konferans kapsamında özel oluşturulan kampanya da oluşturduk. E-ticaret firmaları 28 Şubat'a kadar yapılan başvurularda, yüzde 1,5 komisyon oranlarından başlayan fiyatlardan yararlanabilecek. Ayrıca, aylık sanal POS başvuru ücreti de bu kampanya kapsamında alınmayacak" dedi.

Kullanıcıların sepetten dönme oranı düşüyor, satışlar artıyor

Akvardar, Paratika'nın kullanılan kart bilgilerini güvenli ortamda saklayarak, sonraki işlemlerde tekrar kullanılabilmesini sağlayan 'tokenization' teknoloji ile geliştirildiğini belirterek tek tıkla ödeme özelliği ile son kullanıcıların sepetten dönme oranının düşürülerek, firmaların satışlarını artırmasına imkan sağlandığına dikkat çekti. 


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