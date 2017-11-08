‘Parayı Bulduk’ 29 Aralık’ta sinemalarda

Hollywood filmlerinde kullanılan özel efektlerin sıkça işlendiği film, 2017 yılının en iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

Senarist ve yönetmenliğini İhsan Taş’ın yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, Alay Cihan, Afrikalı Ali, Gülsüm Alkan, Metin Yıldırım, Metin Keçeci, Tahsin Taşkın, Mehmet Kurt, Sami Çelik, Hüseyin Elmalıpınar, Vahdet Çakar, Dilek Uluer, Hakan Salli, Çağkan Özkörüklü ve Yavuz Karakaş başta olmak üzere üç kuşak oyuncular yer alıyor.

“Sinema çekmek gerçekten çok zahmetli bir iştir” diyen İhsan Taş sözlerini şöyle sürdürdü “Her filmde en az 300-400 kişi emek harcıyor. Küçük, büyük demeden Türk Sinemasının kalkınması için yapılan her film alkışlanmayı ve desteklenmeyi hak ediyor bence” diye konuştu.

Fragmanı ve Afişi sosyal medyada büyük beğeni toplayan “Parayı Bulduk” filmi 29 Aralık’ta sinemaseverlerle buluşacak.