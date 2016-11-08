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Parayla değil, kitap karşılığında tiyatro

Beşiktaş Belediyesi, Dilek Türker’in oyunlaştırdığı ‘Mustafa Kemal’le Bir Gün’ isimli tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu. Tiyatro oyununu izlemek isteyen vatandaşlar oyunun sergileneceği Fulya Sanat Merkezi'ne bir kitap getirmeleri karşılığında oyunu izledi.


08 Kasım 2016 09:12

Beşiktaş Belediyesi’nin katkılarıyla 10 Kasım'a özel olarak Nezihe Araz tarafından yazılan ‘Mustafa Kemal’le Bir Gün’ Latife adlı kitap, Dilek Türker’in usta oyunculuğu ile bir araya gelerek sahnelendi. Fulya Sanat Merkezi'nde, Mustafa Kemal Atatürk’ün geçmişinin ve anılarının Latife hanım tarafından anlatıldığı oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tamamen ücretsiz olan oyunu, yanlarında 1 kitap getiren herkes izleyebilme imkanı yakaladı. Tiyatroseverler tarafından toplanan kitaplar Anadolu’nun çeşitli illerindeki okullara bağışlanacak.

“Böyle bir uygulama olduğu için özellikle geldim”
Kitap vererek bilet alma uygulamasının güzel bir düşünce olduğunu ifade eden Özcan Karakaya, “Bu uygulama sergilenecek olan tiyatro oyunu kadar anlamlı. İzlemesi keyif verecek. Sırf böyle bir uygulama olduğu için özellikle geldim. Güzel bir kampanya. Keşke bu kampanyalar başka yerlerde de uygulansa” diye konuştu.

“Kitap getirdik ve biletlerimizi aldık”
Kitaplarla öğrencilere fayda sağlayacak olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Neriman Ege ise, “Çocuklara yardım etmek, onlara bu kitapları göndermek çok güzel bir şey. Beni çok duygulandırdı. Çok mutlu oldum. İki tane kitap getirdik ve biletlerimizi aldık” dedi.
 

Emrah Kuş
 


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