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Parçalanıp yola dağılan karpuzları esnaf temizledi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyondan yola dökülerek parçalanan karpuzları esnaf temizledi.

Parçalanıp yola dağılan karpuzları esnaf temizledi

23 Temmuz 2017 17:11

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kavşaktan hızlı dönen kamyonun üzerindeki karpuzlar yola düşerek parçalandı. Kamyonun devam etmesi üzerine eline süpürgeleri alan esnaf, yoldaki karpuz parçalarını toplayarak çöpe attı. Yolun kirli kalmasına razı olmadıklarını söyleyen cadde esnafı, çok sayıda karpuzun parçalandığını ve çirkin bir görüntüye neden olduğunu dile getirdi. Herhangi bir beklenti içinde olmadıklarını söyleyen cadde esnafı, “Belediye gelmeyince kendimiz temizledik” dedi.

Caddeden toplanan karpuz parçaları, kovalara konularak çöpe atıldı. 

Etiketler: karpuz, şanlıurfa


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