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Parçalı ay tutulmasını fırsata çevirdiler

Sivas’ta iki teleskop meraklısı parçalı ay tutulmasını fırsata çevirip, vatandaşlara ay tutulmasını teleskopla 1 TL’ye izlettiler.

Parçalı ay tutulmasını fırsata çevirdiler

07 Ağustos 2017 23:45

Bugün dünyanın pek çok bölgesinde gözlemlenen parçalı ay tutulması Türkiye’den de izlendi. Türkiye saati ile 20.23 sularında Dünya’nın tam gölge konisine girmesi ile parçalı tutulma başladı. Türkiye’nin her yerinden izlenebilen kısmi ay tutulmasını Sivas’ta iki kafadar fırsata dönüştürdü. İki genç ay tutulmasını 3 bin liralık olan teleskoplarla vatandaşlara 1 lira karşılığında izlenebilme olanağa sundu. Vatandaşlar ise yoğun ilgi gösterdi.
Muhammed Kuzu ismindeki teleskop sahibi kısmi ay tutulmasının vatandaşlar tarafından pek bilinmediğini belirterek, “Kısmi ay tutulmasından önce vatandaşların bilgileri pek yoktu. Biz vatandaşlarımızı önce bilgilendirdik. Ardından ay‘a bakmaya başladılar. Daha sonra tabi bir de teleskopla bakalım dediler. Bu şekilde ilgi artmaya başladı. Yaklaşık bir saat içerisinde 30 müşterimiz oldu” dedi.

Atama bekleyen beden öğretmeni Muhsin Kuzu ise ilginin yüksek olduğunu belirterek, “Bu tip doğa olaylılarına Sivaslıların pek ilgisi yok. Aya bizde bakıyoruz deyip geçen insanlar var. Ama tabi ki baktıktan sonra ayın gerçek yüzü böylemiymiş diyenler çok oluyor. Ortalama 20-25 kişi baktı. Bir hevesle başladı bu. Hevesi avantaja dönüştürdüm. Normal de ben beden öğretmeniyim. KPSS’ye girdim atamayı bekliyorum. O sırada da boş kalmayayım harçlığımı böyle çıkarayım dedim. Babaya yük olamayalım” şeklinde konuştu. 

Onur Erden - Veysel Korkmaz
 

Etiketler: Parçalı Ay Tutulması


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