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Pardus Nedir? Nasıl Edinebilirim? Pardus adı nereden gelmektedir? Pardus'un özellikleri nelerdir?

Pardus nedir? Pardus adı ne anlama geliyor? Milli işletim sistemi olan pardus kimler tarafından geliştirildi? Pardusu kimler yazdı? Pardusun kaç ara ve ana sürümü var? Pardus'un özellikleri nelerdir? Pardus'un sistem gereksinimleri nelerdir? Neden Pardus kullanmalıyım? Pardus'un en sürümleri hangileridir? Pardus ücretli midir? Pardus'u nereden edinebilirim? Detaylar haberimizde...

Pardus Nedir? Nasıl Edinebilirim? Pardus adı nereden gelmektedir? Pardusun özellikleri nelerdir?

06 Şubat 2017 09:31

Pardus nedir?

Pardus; 2003 yılında temelleri atılan milli işletim sistemi olan, Türkiye'de TÜBİTAK-UEKAE tarafından geliştirilen, özgür, hızlı kurulabilen, kolay kullanılır, çoklu dil içeren, bilgisayar kullanıcılarının temel masaüstü ihtiyaçlarını gidermek üzere halihazırdaki linux dağıtımlarının üstün taraflarını kullanan; kurulum, yapılandırma ve kullanım kolaylığı sağlayan açık kaynak bir işletim sistemidir. Pardus'un bugüne kadar yayınlanmış 5 ana sürümü ve 9 ara sürümü mevcuttur. Bunlara ek olarak 2 kurumsal sürümü vardır.

Pardus adı nereden gelmektedir?

Pardus adı, Anadolu Parsı'nın bilimsel adı olan Panthera pardus tulliana'dan gelmektedir.

Mevcut işletim sistemimi silmeden Pardus’u deneyebilir miyim?

Pardus 'u ikinci bir işletim sistemi olarak, mevcut işletim sisteminizin yanına kurabilirsiniz. Bu şekilde kurulum yapıldığında bilgisayar açılışında size hangi işletim sistemi ile devam etmek istediğiniz sorulacaktır. 

Pardus'un özellikleri nelerdir?

1- Açık kaynaklıdır.
2- GPL lisanslıdır.
3- Özgürdür.
4- Adını Anadolu panterinin isminden alır.
5- TÜBİTAK-UEKAE tarafından gerçekleştirilen bir işletim sistemidir.

Pardus'un sistem gereksinimleri nelerdir?

1- 800 mhz Intel veya amd işlemci (en az 1200 MHz önerilir).
2- 256 MB RAM (512 MB önerilir).
3- En az 4GB boş alana sahip harddisk.
4- Pardus hizmetlerine ve kaynaklarına ulaşmak için internet bağlantısı.

Neden Pardus kullanmalıyım?

1- Özgürdür.
2- Türkçedir.
3- Virüslere geçit vermez.
4- Hızlı kurulur.
5- Kolay kullanılır.
6- Her şey yazılım dahildir.
7- Özelleştirilebilir.
8- Şeffaftır.
9- Çoklu dil desteği.
10- Eğlencelidir.

Pardus hangi donanımları desteklemektedir?

Sisteminizin Pardus için uygun olup olmadığını denetleyebildiği donanımları Dış bağlantılar başlığı altındaki Pardus Donanım Uyumluluk listesi linkinden bakabilirsiniz.

Pardus'un en sürümleri hangileridir?

1- Kurumsal sürüm olarak: Pardus Kurumsal 2
2- Kişisel sürüm olarak: Pardus 2011.2 Cervus elaphus

Pardus ücretli midir? Pardus'u nereden edinebilirim?

Pardus 'u ücretsiz olarak sürümler sayfasından edinebilirsiniz.

Kaynak: www.nedir.com


 

 

Etiketler: Pardus Nedir? Nasıl Edinebilirim? Pardus adı nered


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