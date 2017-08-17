Paris terör saldırısı şüphelisi Salah Abdeslam mahkemeye çıkacak

Dünyanın en çok aranan adamı olarak adlandırılan 2015 Paris terör saldırısı şüphelisi Salah Abdeslam, geçen yıl Belçika'da yakalanmıştı. Savcılık, Abdeslam’ın yakalandığı sırada polise ateş ettiği gerekçesiyle yargılanmasına karar verdi.

Terör örgütü DEAŞ’in 2015'te 130 kişiyi katlettiği Paris terör saldırılarını planlayan ve aylar boyunca firarda olan Salah Abdeslam, Brüksel’de bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Saldırıdan 126 gün sonra yakalanan Fas asıllı Abdeslam, saldırının yaşayan tek faili olarak “Avrupa’nın en çok aranan adamı” ilan edilmişti.