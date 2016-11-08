Fransız yetkililer, 13 Kasım 2015’te Paris’te ve 22 Mart 2016’da Brüksel’de gerçekleştirilen saldırılarla bağlantılı olan bir kişinin kimliğini belirlediğini duyurdu. Terör örgütü DEAŞ militanı olduğu belirlenen 32 yaşındaki Usame Atar’ın Fas ve Belçika vatandaşı olduğu kaydedildi. Atar’ın Brüksel saldırısında adının geçtiği ancak Paris saldırılarıyla bugüne dek bir bağlantısının bilinmediği ifade edildi. ‘Ebu Ahmed’ ismini kullandığı kaydedilen Atar’ın, Brüksel saldırısını gerçekleştiren Bakraoui kardeşlerin kuzeni olduğu belirtildi. Atar’ın iki kuzeni de Euro 2016’da oynana bir maça saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Belçika’da gözaltına alınmıştı.

Kasım 2015’te Paris’te farklı noktalarda gerçekleştirilen saldırıda en az 130, Mart ayında Brüksel’deki saldırıda ise en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.

