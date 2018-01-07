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Paris'te 2015 yılında hayatını kaybeden terör kurbanları anıldı

Paris'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenler için ve Charlie Hebdo saldırısı kurbanları anıldı.

Pariste 2015 yılında hayatını kaybeden terör kurbanları anıldı

07 Ocak 2018 20:54
Paris'te 2015 yılında hayatını kaybeden terör kurbanları anıldı - Tıkla İzle

Paris'te haftalık dergi Charlie Hebdo'ya düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler, katledilişinin 3. Yıl dönümünde Republique Meydanı'nda düzenlenen bir törenle anıldı. 2015 yılında dünyanın çeşitli yerlerinde terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenler için Paris’te terör kurbanlarının yakınları tarafından kurulan, terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin kurduğu kollektif dernekler tarafından organize edilen anma töreninde saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okundu ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Anma törenini organize edenler tarafından yapılan konuşmalarda, Ankara’da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenleri de unutmadıklarını söyleyen konuşmacılar, Fransa'da Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırının üzerinden üç yıl geçmiş olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Paris’te 7 Ocak 2015 tarihindeki saldırıyı üstlenen DEAŞ ve onun militanlarından olan iki saldırgan Charlie Hebdo binasına girerek etrafa ateş açmış ve saldırıda 12 kişi yaşamını yitirmişti. Charlie Hebdo saldırısını izleyen günlerde, saldırganların suç ortağı Paris'te silahsız bir polisi vurarak öldürmüş ve bir Yahudi marketindeki rehin alma olayında 4 kişi hayatını kaybetmişti. terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden kurbanlar arasında bulunan polis memuru Ahmed Merabet'in öldürüldüğü belirtildi.

Ayrıca Ocak 2015'teki saldırılarda toplam 17 kişi hayatını kaybetmişti. Kasım 2015 tarihinde ise DAEŞ yanlısı saldırganlar Paris'teki futbol stadyumu, Bataclan konser salonu ve bir dizi restoran ve kahvede eş zamanlı saldırı düzenlemiş, 130 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa’nın çeşitli yerlerinde bir hafta boyunca 2015 yılında hayatını kaybeden terör kurbanları için çeşitli anma törenleri düzenleneceği açıkladı.

Tansu Sarıtaylı
 

 

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