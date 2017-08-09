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Paris'te aracını askerlerin üzerine süren saldırgan yakalandı

Fransa’da sabah saatlerinde aracını askerlerin üzerine sürerek 6 askeri yaralayan zanlı, polisin operasyonu ile yaralı olarak yakalandı.

Pariste aracını askerlerin üzerine süren saldırgan yakalandı

09 Ağustos 2017 16:27

Fransa’nın başkenti Paris’in banliyölerinden Levallois-Perret’de bir kişi sabah saatlerinde aracını devriye gezen askerlerin üzerine sürmüştü. Olayda 6 askeri yaralayan saldırgan, polisin operasyonuyla Calais’ye doğru giderken A16 otoyolunda yakalandı. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği lüks marka arabasıyla olay yerinden kaçan saldırganı ateş açarak durdurulabildi. Zanlı, polisin açtığı ateş sonucu yaralı olarak yakalandı.
Yakalanan kişinin 1980 doğumlu olduğu belirtilirken, kimliği henüz açıklanmadı. Zanlının Paris'i terk etmek amacıyla Manş Denizi kıyısındaki Calais’ye doğru gittiği belirtildi. Polis, saldırganın terör bağlantısının olup olmadığına dair ise açıklama yapmadı. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.
 

Tansu Sarıtaylı
 


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