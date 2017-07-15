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Paris'te çatışma çıktı

Paris’te Kongolu müzik grubu Heritier Watanabe’nin sahneye çıkmasını protesto eden göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Pariste çatışma çıktı

15 Temmuz 2017 23:46

Fransa’nın başkenti Paris’te Kongolu müzik Grubu Heritier Watanabe’nin sahneye çıkmasını engellemek isteyen 200 kişilik grup ve güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Göstericiler, Paris Opera Meydanında çöp yakarak, çevredeki araçları ateşe verdi. Göstericilerden 35 yaşındaki bir kadın gazetecilere "Kongo'da insanlar ölürken biz burada eğlenip dans edemeyiz" açıklamasını yaptı. Yetkililer, olay sonrası 3 göstericinin tutuklandığını bildirdi.
Öte yandan, Heritier Watanabe isimli müzik grubu, Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila’nın 2006-2011 yıllarında seçim kampanyasında şarkı söylediği belirtildi.


Özlem Kaplan


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