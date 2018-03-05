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Paris’te tacize karşı kampanya

Fransa'nın "İle-de-France" bölgesinde toplu taşıtlardaki tacize karşı kampanya başlatıldı.

Pariste tacize karşı kampanya

05 Mart 2018 20:01

Fransa'nın "İle-de-France" bölgesinde toplu taşıtlardaki tacize karşı kampanya başlatıldı. Tacize uğrayanlar için kurulan telefon hattı bilgilerinin de yer aldığı reklam afişinde kadınları taciz eden erkeklerin ayı, kurt ve köpek balığı ile temsil edilmesi ilgi çekti. Afişte ayrıca “Cinsel tacizi küçümsemeyelim", "Görgü tanığı veya mağdursanız bildirin” yazıları yer alıyor. Taciz suçunun 5 yıl hapis ve 75 bin euroya varan cezası olduğu da hatırlatılan afişlerle hem mağduriyeti azaltmak hem de görgü tanıklarının daha cesur olmasını sağlamak hedefleniyor. Başlatılan kampanya kapsamında istasyonlara 11 bin afiş asıldı.

Toplu Taşıt Kullanıcıları Ulusal Federasyonunun (FNAUT) son raporuna göre metro, otobüs ve trenlerde taciz oranı yüzde 87. 2015 yılında 22 yaşında bir öğrenci trende diğer yolcuların gözü önünde tecavüze uğramış, kimse müdahale etmemişti. Olaya kimsenin müdahale etmemesi skandala neden olmuştu.  

Özlem Kaplan

Etiketler: Paris, taciz

 

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