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Paris’te 'Türk Sinemasıyla Randevu' başladı

Fransız sanatseverleri Türk sineması ile buluşturan "Paris'te Türk Sinemasıyla Randevu" etkinliği başkent Paris'in ünlü Champ Elysees üzerinde bulunan UCG Normandie sinemasında başladı. Etkinliğe, açılış filmi olan Rüzgarda Salınan Nilüfer filminin yönetmeni Seren Yüce ile başrol oyuncuları Songül Öden ve Tolga Tekin de katıldı.


16 Aralık 2016 13:15

SRP İstanbul'un organizesiyle Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın ev sahipliği yaptığı, Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başbakanlık Tanıtma Fonu'nun destek verdiği üçüncü "Paris'te Türk Sinemasıyla Randevu"nun açılışı başkent Paris'in ünlü Champ Elysees üzerinde bulunan UCG Normandie sinemasında gerçekleşti. Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi İsmail Hakkı Musa sinemanın halkların yakınlaşmasında çok önemli bir rol oynadığını söyledi. Büyükelçi Musa, "Türk-Fransız ilişkilerine baktığımızda geride altı asırlık bir tarih olduğunu görüyoruz. Bu altı asırlık tarih sürecinde tüm çaba ve gayretlerimiz, projelerimizi bu tarihin seviyesinde olması gerekiyor" dedi. Büyükelçi Musa, gala gecesine onur konuğu olarak katılan Hale Soygazi'ye, yaşam boyu başarı ödülünü takdim etti. Paris'teki 3’üncü Sinema Etkinliği çerçevesinde Büyükelçi Musa'ya da plaket takdim edildi.

"İlk kez yurt dışında ödül alıyorum"
Yurtdışında ilk ödülünü aldığını söyleyen Hale Soygazi, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliği yapanlar çok cesur insanlar. Çok önemli bir iş yapıyorlar. Paris'te böylesine güzel ve çok önemli bir etkinliğe imza atıyorlar. Kültürlerarası bir karşılaşma yapılıyor. Ben de böylelikle ilk kez yurt dışında ödül alıyorum" dedi.
Soygazi, "Bu tür festivaller çok önemli. Kültürler birbirleriyle buluşma imkanı buluyor adeta birbirleriyle kaynaşıyorlar. Bu kültürler sayesinde ötekileşmek dışlanıyor. Dünyada çok ihtiyacımız olan bir şey bu, hoşgörü ve saygı. Bunda da sanatın büyük bir rolü var. Ben de sanatın bir temsilcisi olarak burada bulunmaktan onur duyuyorum" ifadesini kullandı.

Etkinliğin açılış filmi olan Rüzgarda Salınan Nilüfer filminin yönetmeni Seren Yüce ile başrol oyuncuları Songül Öden ve Tolga Tekin, Büyükelçi İsmail Hakkı Musa ile birlikte sinemaseverleri sahneden selamladı.
Gala gecesine Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Erdem Başçı, Büyükelçi Musa'nın eşi Sefire Hanım ile Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Emre Kadıoğlu ve eşi, Konsolos Müslüm Aygün, Turizm Kültür Müşaviri Serra Aytun ve sinema üzerine yaptığı kritiklerle bilinen Mehmet Basutçu ile çok sayıda Türk ve yabancı konuk katıldı.

Oyuncu Songül Öden, filmin Paris’teki ilk gösterimi olması nedeniyle mutlu olduğunu ifade ederek, "Paris de yılbaşına hazırlanıyor. Tabi ki buruk giriyoruz. Buruk yaşıyoruz ama yine de çok mutluyuz Paris seyircisi ile karşılaştığımız için" dedi. 

Etiketler: Paris, Türk Sinemasıyla Randevu


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