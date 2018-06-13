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Paris’teki rehine krizi sona erdi

Fransa’nın başkenti Paris’te 2 kişiyi rehin alan Fas asıllı bir genç düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.

Paristeki rehine krizi sona erdi

13 Haziran 2018 00:51

Fransa’nın başkenti Paris’te bugün meydana gelen rehine krizi polisin başarılı operasyonu sayesinde sona erdi. Başkentin 10’uncu bölgesinde 2 kişiyi rehin alan 26 yaşındaki Fas asıllı genç operasyon sonucunda gözaltına alındı. Rehinelerin sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken, üzerinde bomba olduğu şeklinde yalan söyleyen saldırganın ise akıl sağlığının yerinde olmadığı tahmin edildiği aktarıldı. Güvenlik güçlerinin önce saldırgan ile anlaşmak için pazarlık yaptığı, daha sonra İran Büyükelçiliğin ile iletişime geçmek isteyen saldırganın tutarsız tavırları sonucu kurtarma operasyonlarına başladığı öğrenildi. Yaşanan olaydan sonra açıklama yapan İçişleri Bakanı Gerard Collomb ise görevli polis memurlarını tebrik etti.  

Özlem Kaplan
 

 

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