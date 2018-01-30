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Park halindeki araç yandı, alevleri bir otomobile ve ağaçlara sıçradı

Şanlıurfa’da park halindeki bir otomobil alev aldı. Kısa sürede yükselen alevler başka bir otomobile ve bahçedeki ağaçlara sıçradı.

Park halindeki araç yandı, alevleri bir otomobile ve ağaçlara sıçradı

30 Ocak 2018 23:56

Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmanın bahçesinde park halinde olan Yusuf Ö.’ye ait lüks otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta park halinde olan Ahmet S.’ye ait otomobile ile bahçedeki ağaçlara sıçradı. Bahçeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu araç sahipleri ile itfaiyeye haber verdi. Alevlerin sıçradığı otomobilin sahibi Ahmet S. aracını son anda uzaklaştırarak yanmaktan kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Kısa sürede söndürülen araçlardan biri kullanılamaz hale gelirken diğer araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor. 

Şinasi İnan

Etiketler: araç yangını, şanlıurfa

 

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