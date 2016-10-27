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Park halindeki araçların camlarını ve lastiklerini söküp çaldılar

Samsun'da gece park halindeki araçların camlarını ve lastiklerini söküp çaldıkları iddia edilen 4 genç ile çalıntı malları satın aldığını ileri sürülen şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.


27 Ekim 2016 12:58

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece B.Y.'ye ait otomobilin arka camı, M.K.T. ve S.A.'ya ait otomobillerin jantları ile birlikte 4 lastiği sökülerek çalındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak yaptıkları çalışmalar sonucu park halindeki otomobillerin camı ve lastiklerini yerinden sökerek çaldıkları ileri sürülen S.G., T.Ş., M.T.K. ve E.K. ile çalıntı malları satın aldığı iddia edilen İ.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 

Muammer Ay
SAMSUN 

Etiketler: park halindeki araçlar


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