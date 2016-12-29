Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde park halinde bulunan 02 HY 502 plakalı hafif ticari araç motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Hastane görevlileri tarafından durumun fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine bilgi verildi. İtfaiye ekiplerine bilgi veren hastane görevlileri daha sonra alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Alevlerin söndürülmesi sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

