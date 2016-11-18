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Park halindeki kamyona çarptı, 1 yaralı

Bartın’da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucunda meydan gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Park halindeki kamyona çarptı, 1 yaralı

18 Kasım 2016 08:18
Park halindeki kamyona çarptı, 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kaza Kurtköy mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Karabük istikametinden Bartın istikametine gelmekte olan M.Ç.(28) idaresindeki 74 BH 880 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun kenarında park halindeki 74 AC 015 plakalı kamyona çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.Ç. 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Mustafa Kurt
BARTIN 


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