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Park halindeki kamyonet alev alev yandı!

İstanbul Kağıthane’de park halinde bulunan kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Park halindeki kamyonet alev alev yandı!

08 Mart 2018 09:27

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi Yeşilce Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle aleve alarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün kamyoneti sararken, vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Alev alev yanan kamyonet paniğe neden olurken, çevrede bulunan vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalıştı. Kontrolsüz bir şekilde araca yanaşan vatandaşların getirdiği tüplerin boş olması dikkat çekti.

YANAN ARACA DEĞİL ÖNÜNDEKİ ARACA SU DÖKTÜ

Çevredeki vatandaşların yangın tüpleri boş çıkınca yangına müdahale edilemedi. İtfaiye ekiplerini beklerken, başka bir vatandaş ise kovaya su doldurarak yanan araca dökmek yerine önündeki otomobile dökerek korumaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yanan araç kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.  

 

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