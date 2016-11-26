Olay, merkez Meram ilçesi Büyükaymanas Mahallesi İçme Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamza A.’ya ait olduğu öğrenilen 42 DDA 01 plakalı lüks otomobilin yandığı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek yangını söndürdü. Polis ekipleri yangının dışarıdan bir müdahaleyle çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerine duruyor. Bunun üzerine polis ekipleri otomobilde inceleme yaptı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.