Edinilen bilgiye göre, Kumluca ilçesi Eski Cami Mahallesinde, Salih Yavuz'a (46) ait ticari minibüs park edildiği yerde bilinmeyen bir sebeple alev aldı. 07 C 69029 plakalı minibüsün yandığını gören mahalle sakinleri, kendi imkanları ile söndürmeye çalışırken bir taraftan da itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiye Birimi ekipleri komşular tarafından söndürülen minibüste soğutma çalışması yaptı. Kullanılamaz hale gelen minibüsün yanma sebebi Kumluca polisi tarafından araştırılıyor.

Ramazan Sarıkayalı

ANTALYA