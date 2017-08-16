Park halindeki minibüs yandı |Kars haberleri

Kars 2 Nolu Sağlık Ocağı bahçesinde bulunan resmi plakalı minibüs bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Motor kısmından alev alan 36 AT 372 resmi plakalı minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kars Ordu Caddesi’nde 2 Nolu Sağlık Ocağı bahçesinde bulunan resmi plakalı minibüs, bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Yangın, Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hemen müdahale ederek yanan minibüsü söndürdü.

Resmi plakalı minibüste maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Işık Çapanoğlu

