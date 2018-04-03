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Park halindeki otomobil alev aldı!

Adana’nın Kozan ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki otomobil alev aldı!

03 Nisan 2018 22:43

Edinilen bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak Ersan Arıkan Parkı civarında park halinde bulunan Vedat Öten’e ait 31 P 9868 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın yandığını fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yanan aracı uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Polis ekipleri ise yanan aracın etrafını abluka altına alarak güvenlik önlemi aldı. Motor kısmından tutuşan aracın sahibi Vedat Öten ise aracını park ederek bırakıp gittiğini ancak neden yandığını bilmediğini kaydetti.

Emre Bozdemir
 

 

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