Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1220 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Z.’ye ait olduğu öğrenilen park halindeki 70 AR 650 plakalı otomobil henüz bilinmeye bir nedenle alev aldı. Otomobilin yandığını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yanan otomobilden patlama seslerinin gelmesi üzerine çevrede güvenlik tedbiri aldı. Alevlerin tamamen sardığı otomobil itfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü. Araç yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis, otomobilin kundaklama sonucu mu yoksa, elektrik kontağından çıkan kıvılcım nedeniyle mi yandığını araştırıyor.

Mehmet Dağlı

