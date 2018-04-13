Park halindeki otomobil kül oldu

Olay, gece yarısı 04.30 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi İpek Sokak’ta bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıldır park halinde duran otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otomobil yanmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürdü.

“Bir senedir burada duruyor”

Olayı gören bir vatandaş ise “Uyuyordum bir anda bir patlama sesi duyduk. Camdan baktık, araba yanıyor hemen itfaiyeyi aradık. Buraya bırakmışlar, yaklaşık bir senedir burada duruyor bu otomobil” dedi.

Söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangının kundaklama olup olmadığını araştırıyor.