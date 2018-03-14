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Park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün bacağı kırıldı

Malatya'da park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün bacağı kırıldı.

Park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün bacağı kırıldı

14 Mart 2018 18:12

Olay Battalgazi Mahallesi'ne bağlı Aslanbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, göre Aslanbey Mahallesi Gülşah Sokakta plakasız motosikleti ile seyir halinde olan 18 yaşındaki Fatih Karakaya direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 44 NC 258 plakalı otomobile çarptı. çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Karakaya'nın bacağı kırıldı. 

Yaralı motosiklet sürücüsü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.  

Hasan Eryılmaz
 

 

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