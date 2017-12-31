Park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş ettiler

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi Karaçalılık yolunda kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce yolda park halinde bulunan araca henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı pompalı tüfekle ateş edildi. Saçmalar aracın kaput ve camına isabet etti. Olay yerine gelen Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü emniyet şeridi çekerek, güvenliği sağladı. Olay Yeri İnceleme araç üzerinde delil çalışmaları yaptı. Akyazı İlçe Emniyet ekipleri şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Ali Yıldırım