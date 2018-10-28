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Park halindeki otomobili kundakladılar

Park halindeki otomobili kundakladılar
Park halindeki otomobili kundakladılar

Adana’nın Kozan ilçesinde park halindeki otomobil kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından kundaklandı.

Edinilen bilgiye göre, Güneri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki şahıs girdikleri sitede keşif yaptı. Şahıslar daha sonra yanlarında getirdikleri bidondaki benzini otomobile dökerek aracı ateşe verdiler. Kundakçılar, olay yerinden kaçarak uzaklaştılar. Olay anı güvenlik kameralarına an be an yansıdı.
İsmi öğrenilemeyen otomobilin sahibinin ise emniyete giderek olayla ilgili şikayette bulunduğu ve delil olarak güvenlik kamerası görüntülerini teslim ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Emre Bozdemir
 

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