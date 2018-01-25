Park halindeki özel halk otobüsü soyuldu

Olay, Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre;, park halindeki özel halk otobüsünü gözüne kestiren hırsız, etrafı kolaçan ettikten sonra kimsenin olmadığını görünce kapısını ustaca açtığı otobüse girerek şoför mahallinde bulunan cep telefonu, para ve çeşitli eşyaları alarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise otobüsün içinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Murat Horoz

