Parka bırakılan şüpheli bavul paniğe neden oldu

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre parkta duran şüpheli bavulu gören çevredeki vatandaşlar, içerisinde bomba olabileceğini düşünerek durumu hemen polise bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanı gelerek incelemede bulundu. Bavul, fünye yerleştirilerek patlatıldı. Patlatılan bavuldan kıyafetler çıktı. Polis bavulun sahibinin bulunması için inceleme başlattı.

Enes Azmak

