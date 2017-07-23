Diğer
Kategoriler

Parkinson hastalığı erkeklerde daha fazla görülüyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Öner Yalım, parkinson hastalığının kronik bir hareket bozukluğu olduğunu, erkeklerde daha fazla görüldüğü söyledi.

Parkinson hastalığı erkeklerde daha fazla görülüyor

23 Temmuz 2017 10:22

Parkinson hastalığının dopamin üreten beyin hücrelerinin kaybıyla ortaya çıktığını kaydeden Konya Hospital Nöroloji Uzmanı Dr. Öner Yalın, genellikle yaşlılarda görülme olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Hastalığın görülme yaşının 45 ile 70 yaş aralığında olduğunu belirten Dr. Yalın, “Az da olsa gençlerde de görülebilmektedir. Erkeklerde görülme olasılığı daha fazladır. Parkinson hastalığı sinsi ve gittikçe ilerleyen bir hastalıktır. İlk başta sadece vücutta hafif titremeler ve kas spazmları şeklinde oluşur. Daha sonra belirtiler şiddetlenmektedir. Hastalığın nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Parkinson hastalığı genetik yatkınlığı olan kişilerde görülür. Genetik faktörlerin dışında bazı kimyasalların hastalığı tetiklediği bilinmektedir” dedi.

Parkinson hastalığının belirtileri hakkında da bilgi veren Yalın, “Parkinson hastalığının belirtileri hastadan hastaya değişiklik göstermektedir. İlk başta belirtiler çok hafiftir ve genellikle fark edilmemektedir. Hastalığın başlarında vücudun sadece bir tarafında görülmeye başlanan hastalık belirtileri sonra vücudun her iki tarafında da hissedilmektedir. Titreme, konuşma bozuklukları, kaslarda katılık, yüzde donukluk, terleme, kabızlık, hareketlerde yavaşlama, el yazısında değişiklik, duruş bozuklukları ve kamburluk oluşur. Koordinasyon ve denge problemleri, koku alma duyusunun körelmesi, uyku esnasında yumruk ve tekme atmak, yataktan düşmek, idrar tutamama veya idrara çıkamama, hastanın duygu durumundaki dalgalanmalar ve depresyon, düşük tansiyona bağlı göz kararması ve baş dönmesi belirtilerdir” diye konuştu.

Uzm. Dr. Yalın, parkinson hastalığında ilaç tedavisi ile hastalık semptomlarının yok edilebileceğini ve bazı hastalarda ise çeşitli ameliyat teknikleri uygulanabileceğini sözlerine ekledi. 

Etiketler: parkinson hastalığı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!