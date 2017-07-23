Parkinson hastalığı erkeklerde daha fazla görülüyor

Parkinson hastalığının dopamin üreten beyin hücrelerinin kaybıyla ortaya çıktığını kaydeden Konya Hospital Nöroloji Uzmanı Dr. Öner Yalın, genellikle yaşlılarda görülme olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Hastalığın görülme yaşının 45 ile 70 yaş aralığında olduğunu belirten Dr. Yalın, “Az da olsa gençlerde de görülebilmektedir. Erkeklerde görülme olasılığı daha fazladır. Parkinson hastalığı sinsi ve gittikçe ilerleyen bir hastalıktır. İlk başta sadece vücutta hafif titremeler ve kas spazmları şeklinde oluşur. Daha sonra belirtiler şiddetlenmektedir. Hastalığın nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Parkinson hastalığı genetik yatkınlığı olan kişilerde görülür. Genetik faktörlerin dışında bazı kimyasalların hastalığı tetiklediği bilinmektedir” dedi.

Parkinson hastalığının belirtileri hakkında da bilgi veren Yalın, “Parkinson hastalığının belirtileri hastadan hastaya değişiklik göstermektedir. İlk başta belirtiler çok hafiftir ve genellikle fark edilmemektedir. Hastalığın başlarında vücudun sadece bir tarafında görülmeye başlanan hastalık belirtileri sonra vücudun her iki tarafında da hissedilmektedir. Titreme, konuşma bozuklukları, kaslarda katılık, yüzde donukluk, terleme, kabızlık, hareketlerde yavaşlama, el yazısında değişiklik, duruş bozuklukları ve kamburluk oluşur. Koordinasyon ve denge problemleri, koku alma duyusunun körelmesi, uyku esnasında yumruk ve tekme atmak, yataktan düşmek, idrar tutamama veya idrara çıkamama, hastanın duygu durumundaki dalgalanmalar ve depresyon, düşük tansiyona bağlı göz kararması ve baş dönmesi belirtilerdir” diye konuştu.

Uzm. Dr. Yalın, parkinson hastalığında ilaç tedavisi ile hastalık semptomlarının yok edilebileceğini ve bazı hastalarda ise çeşitli ameliyat teknikleri uygulanabileceğini sözlerine ekledi.