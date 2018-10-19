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Parkta bulduğu 60 bin lira değerindeki altınları sahibine teslim etti

Parkta bulduğu 60 bin lira değerindeki altınları sahibine teslim etti
Parkta bulduğu 60 bin lira değerindeki altınları sahibine teslim etti

Bursa’da bir vatandaş parkta poşetin içinde bulduğu 60 bin liralık çeyrek altın ve bilezikleri sahibine teslim etti.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Yenimahalle'de bulunan Keyruvan Çocuk Parkı'na yürüyüşe giden Murat Ayaz, bankın üzerinde gri renkli bir poşet gördü.

Poşeti açan Ayaz, içinde 135 gram ağırlığında 5 bilezik, 70 adet çeyrek altın, 3 altın yüzük ve bir miktar nakit paranın olduğunu gördü. Elindeki poşet ile Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi'ne giden Ayaz, bulduğu tüm altın ve nakit parayı tutanakla polislere teslim etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde arandığını fakat kendisinin duymadığını ifade eden Ayaz, “Gece polisler altınların sahibi bulmuş ve teslim etmiş. Zaten altınların sahibi de mahallemizden birisine ait olduğunu öğrendim. Kendileri bana çok teşekkür etti. Ben poşetin içinde altın ve para görünce düşünmeden polise gittim çünkü boğazımızdan haram lokma geçmedi, bundan sonra da geçmez” diye konuştu.  

Zafer Peker
 

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