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Parkta darp edilmiş ceset bulundu

Eskişehir'de sabah erken saatlerde yüzünün ve vücudunun farklı noktalarında kesik izine rastlanan bir erkek cesedi bulundu.

Parkta darp edilmiş ceset bulundu

19 Ağustos 2017 10:04

Edinilen bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Saracoğlu Sokak'ta bulunan Havacılık Parkı yakınlarından geçen bir kişi, burada yerde yatan bir şahıs gördü. 06.45 sıralarında iş yerinden çıkan ve hareket etmeyen şahsın durumundan şüphelenen kişi, hemen polis ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin 62 yaşındaki Selamı Turfan'a ait olduğunu belirledi. Emekli memur olduğu öğrenilen, yüzünün ve vücudunun bazı yerlerinde darp ve kesici alet izlerine rastlanan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Selami Turfan'ın Bilecik'in Pazaryeri ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Kadir Arslan
 


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