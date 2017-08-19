Parkta darp edilmiş ceset bulundu

Edinilen bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Saracoğlu Sokak'ta bulunan Havacılık Parkı yakınlarından geçen bir kişi, burada yerde yatan bir şahıs gördü. 06.45 sıralarında iş yerinden çıkan ve hareket etmeyen şahsın durumundan şüphelenen kişi, hemen polis ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin 62 yaşındaki Selamı Turfan'a ait olduğunu belirledi. Emekli memur olduğu öğrenilen, yüzünün ve vücudunun bazı yerlerinde darp ve kesici alet izlerine rastlanan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Selami Turfan'ın Bilecik'in Pazaryeri ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Kadir Arslan

