Parkta iki kardeşi taciz eden yaşlı adam tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kız çocuğu C.G. (12) ve abisi C.G. (13) Merkez Park'a geldi. Burada bir süre gezen iki çocuk, daha sonra bir banka oturup dinlenmek istedi. Bu arada yanlarına gelen Nezir B. (67) isimli şahıs, çocukların yanına oturdu. Yaşlı adam bir süre sonra elle çocukları taciz etmeye başladı. Bunun üzerine çocuklar korkup kaçtı. Parkta polisi gören iki kardeş, yaşlı bir kişinin kendilerini elle taciz ettiğini söyleyerek eşkalini tarif etti. Polis, hemen şahsı arayıp bir süre sonra parkta gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen yaşlı adamı çocuklar da teşhis etti. Zanlının sorgusunda, kendisinin de torunları olduğunu, çocukları bu yüzden sevmek istediğini söylediği öğrenildi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen yaşlı adam çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Fatih Keçe