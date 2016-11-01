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Parkta kalan yaşlı adamın hesabından servet çıktı

Adana'da gidecek yeri olmadığı için parkta yaşam mücadelesi veren yaşlı adamın banka hesabında, 90 bin lira ve 3 bin 500 dolar para çıktı.

Parkta kalan yaşlı adamın hesabından servet çıktı

01 Kasım 2016 10:07
Parkta kalan yaşlı adamın hesabından servet çıktı - Tıkla İzle

90 yaşındaki Sabri Baran, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde hayatını sürdürdüğü eve yıkım kararı çıkınca sokakta kaldı. Baran, yanına aldığı bir yatak ve yorgan ile mahalledeki parkta kalmaya başladı. İki elinin parmakları olmayan ve yürüme zorluğu çekip koltuk değnekleriyle ayakta durabilen yaşlı adam, havaların soğumaya başlamasına rağmen parkta kalmaya devam ediyordu.

Yaşlı adamın parkta kaldığı yönünde haberlerin çıkması üzerine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yaşlı adama sahip çıkılması için talimat verdi. Yaşlı adam yaşadığı parktan hastaneye götürülüp sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adana Huzurevi'ne yerleştirildi. Yetkililer huzurevine yerleştirilen yaşlı adama ekonomik olarak da yardım etmek için harekete geçti. Yaşlı adamın ekonomik durumu mercek altına alındı. Yapılan incelemede yaşlı adamın bir banka hesabında 90 bin lira ile 3 bin 500 dolar parası olduğu ortaya çıktı. Yaşlı adama parası sorulduğunda, hiç evlenmediğini, yıllarca çalıştığı parayı biriktirip bankaya yatırdığını söylediği öğrenildi.

Fatih Keçe 

 

Etiketler: adana


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