Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıt Park'ta 3 gün önce saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Opera Bale'de heykeltıraş olarak görevli Ozan Özcan (34), Samsun Opera Bale'de oyun sergilemek için görevli olarak Samsun'a geldi. İzmir'de üniversiteyi birlikte okuyan ve İstanbul'da senarist olan Samsunlu arkadaşı Arif Nas (36) ile buluşan Ozan Özcan, Anıt Park'ta otururken yanlarına kimliği belirsiz 3 genç geldi. Ozan Özcan'dan sigara isteyen kimliği belirsiz gençler daha sonra sataşıp ardından da tabancayla ateş açarak Özcan'ı her iki dizinin üst kısmında vurdular. Bu sırada polis çağırmak için olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Arif Nas'ın peşine düşen saldırganlar yakaladıkları senaristi darp ederek kanlar içinde bırakıp kaçtılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimliği belirsiz 3 kişi olay yerinden kaçtılar.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri faili meçhul olayın tespiti için özel ekip kurdu. Polis çevrede bulunan 23 ayrı güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı ve saldırganların önce eşkallerini, ardından da kaçtıkları aracı belirledi. Opera sanatçısı Ozan Özcan'ı 19 yaşındaki Yasin E.K.'nin vurduğu, yanındaki arkadaşları Yılmazcan Ş.(19) ile 17 yaşındaki O.K.'nin de senarist Arif Nas'ı darp ettikleri ortaya çıktı.

Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasin E.K.'den olaydan kullandığı değerlendirilen 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca ve 6 adet mermi ele geçti. Yaşı küçük olan O.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Muammer Ay