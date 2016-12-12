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Parkta silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Samsun’da parkta silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk, kafasından vurularak ağır yaralandı.

Parkta silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

12 Aralık 2016 08:29

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Adalet Mahallesi Öksürük Tepesi yanındaki parkta akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet üzerinden tabancayla açılan ateş sonucu parkta bulunan 16 yaşındaki Sami E., kafasından 2 kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan ve kurşunlardan birinin anlına isabet edip arkadan dışarı çıktığı öğrenilen Sami E., özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sami E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Görgü şahitleri polise verdikleri ifadede, parkın yanına yaklaşan motosiklet üzerinde bulunan 2 kişiden arkada oturanın tabancayla ateş açarak Sami E.’yi vurup kaçtıklarını söyledi. Polisin silahlı saldırı olayına karıştığı ileri sürülen şüpheliyi saat 03.00 sıralarında gözaltına aldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler: Öksürük Tepesi, samsun park, silahlı saldırı


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