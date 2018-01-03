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Parkta tartıştığı eski kız arkadaşını vurarak öldürdü

Karaman’da bir kişi konuşmak için parka çağırdığı eski kız arkadaşını tabanca ile vurarak öldürdü.

Parkta tartıştığı eski kız arkadaşını vurarak öldürdü

03 Ocak 2018 00:17

Olay, saat 20.30 sıralarında Sakabaşı Mahallesi 860 Sokak üzerinde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, D.T. eskiden kız arkadaşı olan Ceyda Aycan’ı (18), konuşmak için parka çağırdı. Ceyda Aycan da kız arkadaşı S.K’yi yanına alarak parka gitti. Parkta buluşan D.T. ile Ceyda Aycan, bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine D.T., belinden çıkardığı tabanca ile Ceyda Aycan’a üç el ateş etti.

Kurşunlardan birisi Ceyda Aycan’ın sırtına gelmesi sonucu genç kız kanlar içerisinde yere yığıldı. Ceyda Aycan’ın yanındaki kız arkadaşının feryadını duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekibi ile polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralı olan genç kızı hemen Karaman Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri de olayın yaşandığı parkta geniş güvenlik tedbiri aldı. Hastaneye kaldırılan genç kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olaydan sonra bir otomobille kaçan D.T.’yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Mehmet Dağlı
 

Etiketler: ceyda aycan, kız arkadaş

 

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