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Parkta unutulan çanta fünye ile patlatıldı

Düzce'de bir parkta unutulan çanta için alarma geçen polis ekipleri parkta yoğun güvenlik önlemi aldı.

Parkta unutulan çanta fünye ile patlatıldı

01 Ocak 2018 18:06
Parkta unutulan çanta fünye ile patlatıldı - Tıkla İzle

 Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantanın patlatılma anını çekmek isteyen vatandaşlar cep telefonlarına sarılıp alana yaklaşınca polis ekipleri kalabalığı uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı. Çantadan ise saç kurutma makinesi ve giyim eşyaları çıktı. 

Düzce şehir merkezinde bulunan Avni Akyol Parkı’nda bir bankta unutulan çanta polisi alarma geçirdi. Akşamüzeri meydana gelen olayda Avni Akyol Parkı’nda bir bankın üzerine bırakılan sırt çantası çevreden geçenlerin dikkatini çekti. Bunun üzerine vatandaşlar bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Çantanın bulunduğu geniş alanı güvenlik şeridi ile çember içerisine alan polis ekipleri, daha sonra bomba imha uzmanına haber verdi.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çantanın yanına kurduğu jammer sinyal kesici kurarak özel kıyafetini giydi. Hazırladığı fünyeyi şüpheli çantanın yanına bırakan bomba imha uzamanı, ardından çantayı kontrollü şekilde patlattı. İçerisinden kıyafet, saç kurutma makinesi, parfüm, defter çıkan çanta incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Vatandaşların canlı yayın telaşı

Polis, çanta ve park etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken, birçok vatandaş da o anları sosyal medya hesaplarından canlı yayınla duyurabilmek için birbirleriyle yarıştı. Ekipler vatandaşları şüpheli çantanın yanından uzaklaştırabilmek için yoğun çaba harcadı. 

Ali Osman Çatana
 

Etiketler: düzce, şüpheli çanta

 

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