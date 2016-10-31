90 yaşındaki Sabri Baran, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde hayatını sürdürdüğü yıkılmaya yüz tutmuş gecekonduya yıkım kararı çıkınca sokakta kaldı. Baran, yanına aldığı bir yatak ve yorgan ile mahalledeki parkta kalmaya başladı. İki elinin parmakları olmayan ve yürüme zorluğu çekip koltuk değnekleriyle ayakta durabilen yaşlı adam, havaların soğumaya başlamasına rağmen parkta kalmaya devam ediyordu.

Yaşlı adamın parkta kaldığı yönünde haberlerin çıkması üzerine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yaşlı adama sahip çıkılması için talimat verdi.

Yaşlı adam yaşadığı parktan hastaneye götürülüp sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adana Huzurevi'ne yerleştirildi. Yaşlı adam artık devlet sayesinde rahat uyuyacağını söyleyerek Vali Demirtaş'a teşekkür etti.

Fatih Keçe



