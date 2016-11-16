Her kadın ipek gibi güzel, parlak ve sağlıklı saçlara sahip olmak ister. (Evde saç bakımı nasıl yapılır?) isimli bu makalemizde, evinizde yapabileceğiniz doğal saç maskesi tariflerine yer verdik. Bu maskeler kısa veya uzun, kıvırcık ya da düz her saça parlak ve güzel bir görünüm kazandıracaktır. Sağlıklı saçın dış tabakası, saçı nemli ve parlak tutmak için doğal bir yağ içerir. Bu katman hasar gördüğünde, saçınız, donuk, sağlıksız ve kuru görünür. Evde saç bakım kürü uygulayarak sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz.

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