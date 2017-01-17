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Parlak ve güzel cilt hayal değil

Parlak ve güzel bir cilde sahip olmanın aynaya bakmayı gerektirdiğini belirten Bihter Fidangül, bunun da ancak düzenli ve doğru bir cilt bakımı uygulaması ile mümkün olduğunu söyledi.

Parlak ve güzel cilt hayal değil

17 Ocak 2017 10:27

Dermaslim Estetik ve Güzellik Merkezi Kurucusu Bihter Fidangül, cilt bakımındaki amacın temiz, parlak ve sağlıklı bir cilt olduğunu söyleyerek, "Doğal yapınız ne olursa olsun her cilt tipine uygun bakım prosedürleri ile istediğiniz sonuca ulaşmak mümkündür. Cildiniz için en doğru tedaviye başlama profesyonel ellerde en az ayda bir kere yapılacak kabin bakımlarıdır. Bu cildinizin tipine uygun derin bir temizlik ve ferahlık demektir. Bu bakım sırasında uygulayacağınız ürünler ve uygulama yöntemleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz" dedi.

Cilt bakımının kadın, erkek herkes için gereken bir bakım olduğunu kaydeden Fidangül, "Dış etkenlerden oldukça fazla etkilenen yüz bölgesine bu etkenlerden oluşan zararları yok etmek amacıyla belirli aralıklarla bakımlar uygulamak gerekir. Dış etkenlerin yarattığı zararlarla beraber cildimizde, ergenlik dönemininde başlamasıyla yağlanmalar ve bununla beraberde sivilceler, siyah noktalar, kuru bölgeler ve belli bir yastan sonra da kırışıklıklar oluşur. Bütün bunların bakımı yapılarak cildin çok daha sağlıklı bir duruma getirilmesi oldukça önemlidir. Bakımlı bir cilt ile bakımsız bir cilt arasındaki en büyük fark 35-40'lı yaslardan itibaren bariz bir şekilde kendini göstermektedir. Genetik yapısı iyi olmasına rağmen iyi bakılmayan bir cilt olduğundan daha yıpranmış görünür, ancak tam tersi genetik yapısı güçlü olmayan bir cilt doğru ve düzenli bakım ile olduğundan çok daha genç ve sağlıklı görünecektir. Bundan dolayı sadece estetik açıdan değil sağlık açısından da cildimizin temizlik ve bakımına özen göstermek yaşımız ilerledikçe oluşacak kırışıklık ve deformasyon gibi problemlerin önlenmesi bakımından çok faydalıdır. Aksi takdirde UV ışınları, makyaj, sebest radikaller, sigara, stres, hava değişimleri ve yanlış beslenme cildimizi olumsuz yönde etkiler ve genç yasta olmamıza rağmen yorgun ve solgun görünmemize neden olur" açıklamasında bulundu.

"20’li yaşlardan itibaren her bayanın ayda bir kez cilt bakimi yaptırması çok faydalıdır" 

Cildin canlılığı, parlaklığı ve diriliğinin en önemli sağlık göstergelerinden olduğunu belirten Fidangül, "Dolayısıyla 20’li yaşlardan itibaren her bayanın temizlik, bakım ve koruma amaçlı olarak ayda bir kez cilt bakimi yaptırması çok faydalıdır. Cilt Bakimi mutlaka konusunda uzman kişiler tarafından kişinin yaşı ve cilt yapısı göz önünde bulundurularak ve kesinlikle uygun ürünler kullanılarak yapılmalıdır. Doğru seçilmeyen ürünler bir sonuç vermeyeceği gibi mevcut durumu bozan etkilere de yol açabilir. Bundan dolayı merkezimizde cilt bakimi öncesinde kapsamlı bir analizi yapılarak işleme başlanır. Böylece cildin yağı, nemi, ph derecesi, hassasiyeti, elastikiyeti, kırışıklık ve elastikiyet durumu, varsa leke ve kılcal damar problemleri (kaparoz) ile ilgili detaylı bilgi sahibi olur ve tamamen kişiye özel bir bakim uygularız" ifadelerini kullandı.
Herkesin cilt yapısının birbirinden farklı olduğu için kimi kişilerin yağlı cilde sahip olurken kimilerinin de kuru ya da normal cilt yapısına sahip olduklarını ifade eden Fidangül, "Özellikle yağlı ciltlerde yağlanma sebebiyle sivilcelenmenin çok daha fazla olduğu görüldüğü için bu cilt tipine farklı bakim yöntemleri ve çeşitleri uygulanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken cilt tipi ne olursa olsun kişinin kendi cildini tanıması ve bunun sonucunda da kendi cilt tipine uygun bakimi yapabilmesidir. Dermaslim’de dermakozmetik ve alerji, reaksiyon testinden geçmiş ürünler ve markalar kullanılır" ifadelerini kaydetti. 


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