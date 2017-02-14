Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezine giren 2 yaşındaki E.Y, dikkatini çeken alışveriş merkezinin kapısıyla oynamaya başladı. Kapıyla oynayan çocuğun parmakları aniden kapı arasında kaldı. Parmakları kapı arasında kalan çocuk parmaklarından yaralanırken durum 112 acil sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CİHAN KİZİR