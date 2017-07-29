Parmakları uyuştuğu için gittiği hastaneden felç olarak çıktı

İlk ameliyatının ardından bir saat geçtikten sonra “Eksik işlem yapmışım” diyen doktoru tarafından tekrar ameliyata alınan Mehmet Ali Uysal, ameliyat edildiği 2014 yılından bu yana yatağa bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor.

Parmakları Uyuştuğu İçin Hastaneye Gitti, Felç Oldu



İddiaya göre boyacı ustası Mehmet Ali Uysal, 2014 yılında kendi evinin boyasını yaparken parmaklarında uyuşma hissederek doktora başvurdu. Mehmet Ali Uysal yaşadığı sağlık sorununun hemen ardından aralarında özel hastanelerinde bulunduğu bir çok hastaneye giderek muayene oldu. Başvurduğu hastaneler sinir sıkışması olduğunu belirterek ameliyat olmasını önerdi. Son olarak Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden ve burada çekilen tomografinin ardından yine ameliyat olması gerektiği belirtilen Mehmet Ali Uysal, Üsküdar Devlet Hastanesi’nde E.Y isimli doktora yönlendirildi. Hastaneye kısa sürede yatışı yapılan Mehmet Ali Uysal, bir gün sonra ameliyata alındı. Uysal’a kapalı ameliyat yapılacağı ve kolay bir ameliyat olduğu belirtildi ama işlem açık ameliyat olarak uygulandı. Ameliyat doktorun verdiği bilgilere göre başarılı geçti ancak Mehmet Ali Uysal, “Eksik işlem yaptım” denilerek doktoru tarafından bir gün sonra yeniden ameliyata alındı. Uysal bu ameliyatlardan çıktıktan sonra 3 ay boyunca yüksek ateşle hastanede kaldı. Ameliyatların başarılı olmadığı ise Mehmet Ali Uysal’ın felç olması ile ortaya çıktı. Uysal’ın boynundan aşağısı ameliyatın hemen ardından felç oldu.

3 Yıldır Yatağa Bağlı Olarak Yaşıyor



Üsküdar Devlet Hastanesi’nde geçirdiği ameliyatların ardından felç olan boyacı ustası Mehmet Ali Uysal, 3 yıldır yatağa bağlı olarak yaşıyor. Üç çocuk babası olan Mehmet Ali Uysal’a bu zor günlerinde eşi Güldari Uysal destek oluyor. Yaşadığı süreci anlatan Mehmet Ali Uysal, “Ben çalışırken parmaklarımda hafiften uyuşma vardı. Daha iyi çalışabilmek için hastaneye gittim. Burada sinir sıkışması olduğunu söylediler. Sonra başka bir hastaneye gittim. MR çekildim. Boyun fıtığı var dedi. Ameliyatlık dedi. Tekrar hastane gittim. Orası ameliyatlık olduğumu büyük bir yerde ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ben de Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne gittim. Orada doktor bizden tomografi istedi. Tomografi 15 gün sonra çıkar dediler. 15 gün sonra tekrar gittim. Doktorun kendisi yokmuş, yardımcısı varmış. O da sonuçlara baktı ameliyatlık dedi” şeklinde konuştu. Bu açıklamaların ardından Üsküdar Devlet Hastanesi’ne yönlendirildiğini ifade eden Uysal, “Doktor bize acil ameliyatlık acilen yatmanız gerekiyor dedi. 1 gün yatırır çıkarırım ameliyatın 1- 1.5 saat sürer dedi. Yoksa ayağın takılır düşersin dışarıda boynundan aşağısı felç olur kurtaramam dedi.

Sabah 07:00’de hastaneye gittik. Öğleden sonra ameliyata girdik. Ameliyattan sonra yoğun bakımdan çıktıktan sonra kollarım çalışıyordu ayaklarımı hissetmiyordum. Yatağa servise aldılar bizi. Aynı gün tekrar ameliyata aldılar bir şeyi eksik görmüşüz diye. Ameliyattan çıktım. Ateşlenmeye başladım ben. Gözlerimi açamıyordum. Başım ağrıyordu. Ağrı kesiciler ve serumlar taktılar. Boynumdaki sıvı kaçağıymış, sürekli yalan söylüyorlar bize. Şu gün bugün iyileşeceksin diyor. Ödem alacağım diyerek ameliyat haneye götürdü. Sıvı kaçağını aldı. 3 ay 5 gün hastanede kaldım” ifadelerini kullandı.



Yapılan ameliyatların ardından felç olan Mehmet Ali Uysal, hukuki süreç başlattıklarını ifade ederek, yargı sürecinde bir mesafe kat edemediklerinden yakındı. Uysal, “Dava açtık ama ilerlemiyor. Bilirkişi doktor hatası yok diyor. Kaymakamlık soruşturmaya izin vermiyor” dedi.



Felç olduğundan itibaren eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Güldari Uysal, “18 Ağustos’ta numune hastanesine gönderdiklerinde biz gittik. Doktor bizi bekliyordu. Orada acil ameliyat olması gerektiğini söylediler. Ben de ameliyat olmasını istemiyordum. Eşimi ameliyat olmadan iyileştirin dedim. O da yok dedi dışarıya çıkarsın felç olursun dedi. Ameliyat 1.5 saat sürer dedi. Mikro cerrahi, bir gün sonra taburcu dedi. Herhangi bir riskin olmadığını söyledi. Çok basit bir ameliyat olduğunu söyledi. Ameliyata girdik. 1.5 saatlik ameliyattan yaklaşık 4.5 saatte çıktı. Yoğun bakımda kaldı. Ertesi gün geldi boynundan aşağısı felç. Çok şiddetli ağrılar çekti. Hala çekiyor. Izdırabı var o dayanamıyor biz de dayanamıyoruz. 3 yıl geçti geceli gündüzlü bizim hiç uykumuz yok.” şeklinde yaşadıklarını anlattı. Hukuk sürecinde de mesafe kat edemediklerini belirten Güldari Uysal, ”Bir buçuk, iki sene oldu biz bir adım dahi gidemedik. Daha mahkemeye çıkmadık. Doktorun hatasının olmadığını söylüyorlar. Biz ne yapacağımızı bilemedik. Ben cumhurbaşkanımızdan, başbakanımızdan gereken neyse ben onların vatandaşıyım. Gerekirse eşimin yurt içi yurt dışı tedavisini istiyorum. Bana sahip çıksınlar. Ben onların vatandaşıyım. Ben onların bize sahip çıkmalarını istiyorum. Kimse bize sahip çıkmıyor.” dedi.



Yetkililerden destek bekleyen Uysal ailesi, zor yaşam mücadelesini sürdürürken, eski ve sağlıklı günlerden sadece fotoğraflar kaldı.

Mustafa Esen - Mustafa Bakırhan