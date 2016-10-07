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'Partiler aralarında anlaşarak yeni anayasayı yapabilir'

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, yeni anayasanın partilerin bir araya gelmesiyle yapılmasının mümkün olduğuna dikkat çekti. Şentop, "Partilerin bu anayasanın Türkiye için bir zaruret olduğuna inanması lazım. Olmadığı taktirde millet, buna inanıyor ve yeni anayasayı yapacak bir parlamento tablosunu en kısa zamanda oluşturur" dedi.

Partiler aralarında anlaşarak yeni anayasayı yapabilir

07 Ekim 2016 22:09

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Siyaset Akademisi'nin yeni dönemdeki ilk dersini vermek üzere Bursa'ya geldi. Merinos Kongre Kültür Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, yeni anayasaya ilişkin olarak, "Son olarak 23 Mayıs'ta üç parti temsilcisi 7 madde üzerinde anlaşmıştı. Bu 7 maddenin dışında anlaşma sağlanabilecek ilave maddeler de var" dedi. İlave maddelerin genel başkanların değerlendirmesine bırakıldığını söyleyen Şentop, "Genel başkanlar onay verdikten sonra Meclis'e bir teklif olarak verilir. Komisyonda görüşülür ve sonra devam eder. Bu, bir başlangıç olur umarım anayasayla ilgili olarak. Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyaç duyduğu 15 Temmuz'da yaşadıklarımızla da karşımıza çıkıyor. Yeni anayasayı Türkiye er ya da geç mutlaka yapacak. Bunu sadece Meclis'teki tabloya, sayısal hesaplara bakarak düşünmek yanlış olur. Fransa'da 1958'de bir anayasa yapılıyor. Bu, Fransa'yı yarı başkanlık sistemine geçiren anayasa. 1960'daki değişiklikle beraber tamamlanıyor süreç ama 1956-57'de Fransa'da yaşayanların, 1958'de Fransa'da bir sistem değişikliği olup yeni anayasa hazırlanacağını tahmin edebilmeleri mümkün değil. 1946'da bir anayasa yapmış Fransa, o anayasayla klasik parlamenter sistemi belirlemiş. 1958'de birden Fransa yani anayasa yapma mecburiyetiyle karşı karşıya kalmış. Sebebi, 12 yıl içinde 23 hükümet değişikliği. Bazı hareketlenmelerle Fransa yönetilemez hale gelmiş. Bir yıl önce Fransa'da böyle bir yeni anayasa yapılacağını tahmin edebilmek mümkün değil. Bugünün tablosu, aslında partilerin aralarında anlaşarak yeni anayasa yapmalarını mümkün kılıyor. Partilerin bu anayasanın Türkiye için bir zaruret olduğuna inanması lazım. Olmadığı taktirde millet, buna inanıyor ve yeni anayasayı yapacak bir parlamento tablosunu en kısa zamanda oluşturur. Anayasayla ilgili her zaman ümitliyim" şeklinde konuştu.

KHK Komisyonu ve komisyona gelen itirazlar için yapılacaklara ilişkin soruları da yanıtlayan Şentop, "Zaten bir KHK Meclis'te görüşülüyor, başlandı görüşmelere. KHK Komisyonu, Meclis'in ihtisas komisyonlarından değil. O anlamda bunu, bir Meclis komisyonu, daimi veya geçici bir komisyon olarak değerlendirmek yanlış olur. Bu, bir nevi siyasi partilerin konuyla ilgili görüş oluşturacağı, görüşlerde ortaklaşma imkanı sağlayacağı bir heyet olabilir. Resmi anlamda buna komisyon demek çok doğru olmaz, Meclis'teki iç tüzüğe göre. KHK'ler üzerinde değişiklik yapma yetkisi de bu komisyonda olmaz. Bu komisyon, neler yapılması gerektiğini bir tavsiye mahiyetinde Meclis'e sunar. Zaten Genel Kurul'da görüşülecek. Partiler bu konuda mutabık kaldıktan sonra Genel Kurul'da bu tür değişiklikler yapılabilir" dedi. 

Enver Fatih Tıkır
 

Etiketler: Mustafa Şentop


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