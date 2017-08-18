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Partisinden ihraç edilen DBP’li başkandan açıklama

Demokratik Bölgeler Partisi’nden (DBP) geçtiğimiz günlerde ihraç edilen Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat, Türkiye ve Orta Doğu’da sıcak gelişmelerin ışığında çok daha acil sorunlar varken, ihraç kararının sürekli gündemde tutulmasını doğru bulmadığını belirtti.

Partisinden ihraç edilen DBPli başkandan açıklama

18 Ağustos 2017 11:08

Diyarbakır'da kayyum atanmayan tek ilçe merkez belediyesi olan ve sevk edildiği DBP Disiplin Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde partisinden ihraç edilen Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Akat, partisinden ihraç edilmesiyle ilgili kararın basına ve kamuoyuna yansımasıyla birlikte yaşanan gelişmeleri doğru okumak ve yorumlamak gerektiğine inandığını belirterek, “Bu nedenden dolayı gerek şahsıma gerek partime art niyetle her nereden gelirse gelsin karalamaya yönelik gelişmelere itibar edilmemesi için halkımız ve kamuoyuyla paylaşma gereği duydum” dedi.

Türkiye ve Orta Doğu’da sıcak gelişmelerin ışığında çok daha acil sorunlar varken, ihraç kararının sürekli gündemde tutulmasını doğru bulmadığını anlatan Akat, “Demokratik öz ve ilkeler çerçevesinde elbette tartışmalar olmalı ve olacaktır. Bu da doğru pratiğin gelişmesi için zorunludur. Son olarak partimin değerlerine, ilkelerine inancımı koruyor ve bunun sürdürücüsü olacağıma her şart altında bağlılığımı belirtiyorum. Hiçbir emeğin ve değerin partide kaybolmayacağına her zaman inandım ve inanmaya devam edeceğim. Çünkü bizler haklı bir davanın mensuplarıyız. Bizlere düşen toprağa düşen ilk damla gibi bu inancı muhafaza etmek ve umudumuzu barış ve özgürlüğe götürmektir. Değerlere ve halkımıza bağlı olma inancımla tüm halkımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu. 


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